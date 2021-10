Europeu de corfebol: Portugal sem hipóteses frente ao líder do ranking mundial

Redação com Lusa

Derrota expressiva no encontro com os Países Baixos.

A seleção portuguesa de corfebol foi esta terça-feira derrotada na segunda jornada do grupo A do Europeu da categoria, em Antuérpia, cedendo ante os Países Baixos por 31-6.

Frente aos líderes do ranking mundial, a formação lusa, sexta equipa mundial, não conseguiu emular o que havia conseguido na ronda inaugural, quando bateu a Hungria por 10-8.

Ao intervalo, os portugueses perdiam já por 14-3 e não conseguiram regressar à partida, em que Jelmer Jonker se destacou como melhor pontuador, com cinco cestos.

Na quarta-feira, a seleção portuguesa encerra a poule A frente à Inglaterra, oitava do "ranking" mundial.

O corfebol é um desporto com raízes nos Países Baixos em que as equipas são mistas - quatro homens e outras tantas mulheres, uma metade à defesa e outra ao ataque - e o objetivo é conseguir introduzir a bola, semelhante a uma de futebol, no cestro, colocado a 3,5 metros de altura.