EUA vencem Quénia no primeiro jogo da repescagem para o Mundial de râguebi

Os Estados Unidos venceram este domingo o Quénia por 68-14, no primeiro encontro do torneio final de repescagem para o Mundial de râguebi de França'2023, que se disputa no Dubai, e lideram, provisoriamente, a classificação com cinco pontos.

Com 10 ensaios, nove dos quais transformados, contra apenas dois dos africanos, os norte-americanos confirmaram o favoritismo no The Sevens Stadium, palco que recebe este domingo o jogo entre Portugal e Hong Kong.

A seleção portuguesa procura vencer os campeões asiáticos e, no próximo fim de semana, o Quénia, para disputar, na última jornada, a última vaga no Mundial de 2023 frente aos Estados Unidos.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de oito de setembro a 28 de outubro.