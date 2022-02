EUA critica China por escolher atleta uigur para acender chama olímpica

Redação com Lusa

Thomas-Greenfield disse ser "um esforço dos chineses" para provocar distração quanto "à tortura desta minoria", alvo de "violações dos direitos humanos" no gigante país

Os Estados Unidos classificaram, este domingo, como "uma distração" a decisão da China de escolher uma atleta da minoria uigur de Xinjiang para acender a chama olímpica nos Jogos de Inverno, sublinhando o "genocídio" naquela região chinesa.

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, comentou a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, na sexta-feira, onde a esquiadora de fundo Dinigeer Yilamujiang, da minoria uigur, acendeu a chama olímpica, ao lado do atleta Zhao Jiawen.

"Este é um esforço dos chineses para nos distrair da verdadeira questão de que os uigures estão a ser torturados e são vítimas de violações dos direitos humanos por parte dos chineses. E temos de manter esse foco", disse Thomas-Greenfield à CNN.

Os Estados Unidos insistiram num boicote diplomático, acompanhados por outros países ocidentais, aos Jogos de Inverno de Pequim, por alegadas violações dos direitos das minorias étnicas em Xinjiang, na China ocidental, o que o governo chinês nega categoricamente.

"Sabemos que foi cometido um genocídio ali", acrescentou Thomas-Greenfield. E salientou que é "importante que a audiência que assistiu a isto (cerimónia) compreenda que não nos afasta do que sabemos que está a acontecer no terreno".

No sábado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou aos líderes chineses para permitirem uma visita "credível" da alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, à área de Xinjiang.

Guterres, que visita Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno, reuniu-se no sábado com o Presidente chinês, Xi Jinping, e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, de acordo com um comunicado de imprensa.

A diplomata chilena quer visitar Xinjiang devido a alegações da existência de campos de internamento, por onde alegadamente terão passado centenas de milhares de uigures que, segundo a China, são "centros de formação profissional" que visam melhorar a sociedade e a economia desta remota região.

Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a Human Rights Watch (HRW) e a Amnistia Internacional (AI) denunciaram a existência de graves abusos nesta área, onde os uigures alegadamente sofreram detenções maciças, tortura e trabalhos forçados.