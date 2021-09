Estrela do boxe nas Filipinas anuncia candiatura às presidenciais de 2022

Redação com Lusa

Pacquiao aceitou a nomeação do seu partido PDP-Laban durante a sua convenção nacional.

O ícone do boxe filipino e senador Manny Pacquiao anunciou este domingo a sua candidatura à presidência nas eleições de 2022.

Pacquiao aceitou a nomeação do seu partido PDP-Laban durante a sua convenção nacional, comprometendo-se a servir honestamente o povo filipino que, segundo ele, tem estado à espera de uma mudança de governo.

"Sou um lutador e serei sempre um lutador, dentro e fora do ringue", disse Pacquioo, 42 anos, no seu discurso.

"Em nome dos nossos compatriotas, que há muito desejam a mudança certa de governo, espero de todo o coração, corajosamente e humildemente, o vosso apoio", acrescentou.

Pacquiao é o presidente da fação PDP-Laban, que lidera, juntamente com o senador Aquilino "Koko" Pimentel III.

Outra fação do partido nomeou, no início deste mês, o Presidente Rodrigo Duterte como seu candidato a vice-presidente, e o antigo assessor de Duterte, o senador Bong Go, como seu candidato a presidente.

Duterte, que está proibido pela constituição de procurar um segundo mandato de seis anos, aceitou a nomeação, mas Go recusou-se a candidatar-se à presidência.

Duterte liderou uma campanha brutal contra as drogas ilegais, e disse, na semana passada, que preferia "morrer primeiro" antes de enfrentar um tribunal internacional, um dia depois do Tribunal Penal Internacional ter anunciado que iria investigar alegações de crimes contra a humanidade relacionados com a repressão que deixou milhares de mortos.