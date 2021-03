Selecionador de râguebi atribui derrota ao poderio dos avançados da Geórgia

O poderio do pack avançado da Geórgia foi "a chave do jogo", na derrota sofrida hoje por Portugal, por 29-16, no arranque da qualificação para o Mundial de râguebi, admitiu o selecionador Patrice Lagisquet.

"Foi a principal diferença. Estou triste pelos jogadores, porque esforçaram-se imenso, mas é muito difícil competir contra esta equipa, porque é muito poderosa e no final estávamos demasiado cansados para segurar o ponto de bónus [defensivo]", lamentou o francês, em declarações à Lusa.

O técnico lembrou, no entanto, que a seleção tem de conseguir "adaptar-se" a jogos assim e frisou que a equipa "não esteve bem a defender o maul dinâmico" dos georgianos, através do qual a formação de leste conseguiu chegar a quatro dos seus cinco ensaios.

"Só defendemos bem no final e devíamos tê-lo feito mais cedo. Se queremos ter a oportunidade de ganhar este tipo de jogos, temos de defender melhor", apontou Lagisquet.

No entanto, o francês viu "boas sequências defensivas e ofensivas" no jogo dos "lobos" e destacou a qualidade "na receção de bolas altas" dos jogadores portugueses, que "é muito importante" a este nível competitivo.

O capitão de Portugal, Tomás Appleton, admitiu que "foi uma pena" não conseguir pelo menos o bónus defensivo, mas sublinhou, em declarações à Lusa, que a equipa entrou em campo "à procura de ganhar".

"Todos os pontos são importantes, faz toda a diferença conseguir pontos de bónus neste grupo. Mas sabemos que no râguebi o jogo começa muito nos avançados e acabámos por sofrer um bocadinho com isso", admitiu o centro do CDUL.

No caminho dos "lobos" segue-se a Roménia, já no próximo sábado, motivo pelo qual Appleton lembra que "não há mais tempo a perder" a pensar na Geórgia.

"Já no ano passado mostrámos que somos mais do que equipa para ganhar à Roménia e é nisso que estamos já focados neste momento", garantiu.

Portugal perdeu no Jamor, por 29-16, na primeira jornada do Europe Championship 2021, que coincide com a primeira volta do apuramento europeu para o Campeonato do Mundo de 2023, e volta a entrar em campo já no sábado, frente à Roménia, em partida da segunda jornada da competição.