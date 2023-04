"Estive numa espiral autodestrutiva. O diabo dizia-me 'precisas de uma bebida'"

Bicampeão olímpico na natação, Adam Peaty luta contra depressão e alcoolismo. Afastou-se temporariamente por problemas de saúde mental

O nadador inglês Adam Peaty, de 28 anos, afastou-se recentemente da competição para lidar com problemas de saúde mental e deu uma entrevista ao The Times na qual aborda os seus fantasmas, nomeadamente a depressão e os problemas com o álcool.

"Tem sido uma jornada incrivelmente solitária. O diabo no meu ombro diz, 'Você está a perder a vida, você não é bom o suficiente, você precisa de uma bebida, você não pode ter o que quer, você não pode ser feliz'. Estive numa espiral autodestrutiva, o que não me importo em dizer porque sou humano. Ao dizer isso, posso começar a encontrar as respostas. Cheguei a um ponto da minha carreira em que não me sentia eu mesmo. Não me sentia feliz a nadar, não me sentia feliz no meu maior amor que é o desporto. Eu tive a minha mão a pairar sobre um botão de autodestruição porque, se não obtiver o resultado que desejo, autodestruo-me", afirmou.

"Qualquer pessoa saudável sabe que 18 anos a fazer a mesma coisa é uma loucura. Tentando encontrar margens minúsculas ano após ano, tentando encontrar 0,1%. A dedicação e o sacrifício, os fins de semana e todo o seu tempo são gastos a perseguir esse objetivo para esta oportunidade de glória olímpica. Uma vez fez sentido, duas vezes foi uma grande pergunta e foi maior da última vez porque aquele ano extra da Covid foi muito difícil para todos nós", comentou o bicampeão olímpico.