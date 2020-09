Duarte Benavente no primeiro lugar do pódio

Em declarações exclusivas ao jornal O JOGO, Duarte Benavente e Carlos Pereira, presidente do Marítimo falaram da importância da vitória do piloto português na primeira etapa do Campeonato do Mundo de motonáutica.

Duarte Benavente

Vitória: "Foi difícil, muito difícil, tivemos imensos problemas, entre eles, por causa do covid-19, não nos terem deixado entrar os mecânicos que são da Sérvia. Só entrou um que veio comigo de carro e arranjei aqui um lituano (risos) para nos ajudar. Mas vínhamos bem preparados, muito confiantes e conseguimos este resultado".

Acredita ainda mais no título?: "Eu acredito é no trabalho até à última curva da última corrida".

Carlos Pereira, presidente do Marítimo

Vitória de Duarte Benavente: "Estou triplamente feliz. Primeiro porque é com as cores do Marítimo que o Duarte consegue este resultado e que o coloca muito próximo do título mundial de GP2. Em segundo lugar porque este investimento que fazemos no Duarte dá grande visibilidade ao Marítimo e à região autónoma da Madeira, o que para mim é extremamente importante. Terceiro porque esta vitória é conseguida no dia do aniversário do Marítimo, que este domingo celebra 110 anos. É uma excelente prenda que o Duarte Benavente dá ao Marítimo".