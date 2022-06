Estafetas mistas de triatlo iniciam apuramento olímpico com oitavo lugar

Ricardo Batista, Melanie Santos, João Silva e Maria Tomé terminaram o seu desempenho em 1:29.52 horas

Portugal concluiu, este domingo, a prova de estafetas mistas da etapa de Leeds, Inglaterra, do campeonato do Mundo de triatlo na oitava posição, num promissor início de apuramento olímpico para Paris'2024.

Ricardo Batista, Melanie Santos, João Silva e Maria Tomé terminaram o seu desempenho em 1:29.52 horas, a 1.52 minutos do quarteto da Alemanha, que bateu o da Grã-Bretanha por 14 segundos e o da França por 20.

A competição contou com 20 equipas na linha de partida. Para Paris2024 serão automaticamente apuradas as seis melhores seleções do ranking de estafetas mistas.

No sábado, nas elites individuais, destacou-se o quarto lugar de Vasco Vilaça, vice-campeão do Mundo em 2020, enquanto João Silva foi 11.º e Ricardo Batista 22.º entre os 48 que concluíram o desafio.

No setor feminino, Melanie Santos acabou em 20.ª e Maria Tomé foi 38.ª entre as 53 que terminaram a prova.

De 24 a 26 de junho vai decorrer a etapa de Montreal, no Canadá, na qual Portugal vai contar com somente dois atletas, Ricardo Batista e Melanie Santos, que receberam "wild card" da organização depois do lapso federativo de inscrição de atletas na prova.