Estafeta feminina 4x100 livres da Austrália bate recorde do mundo em Fukuoka

A estafeta composta pelas australianas Mollie O"Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris e Emma McKeon bateu este domingo o recorde do mundo dos 4x100 metros livres ao conquistar o ouro no campeonato do Mundo de Fukuoka, no Japão.

O"Callaghan, Jack, Harris e McKeon nadaram a distância em 3.27,96 minutos, melhorando o registo que já pertencia à Austrália desde Tóquio'2020, quando venceram o ouro com 3.29,69.

Agora, McKeon e Harris, que tinham estado nessa performance em 25 de julho de 2021, juntaram-se a Jack e O"Callaghan para melhorar a marca em mais de um segundo, num dia de sonho para a Austrália, que também viu Ariarne Titmus bater o recorde dos 400 livres (3.55,48 minutos).

Além do quarteto da final, recebem também medalhas de campeãs do mundo Brianna Throssell e Madison Wilson, que nadaram nas eliminatórias e a quem as finalistas agradeceram já depois da final.

De resto, foram três os recordes do mundo a cair, para já, na piscina de Fukuoka, no Japão, durante finais, uma vez que o francês Léon Marchand bateu o último registo máximo estabelecido por Michael Phelps, nos 400 estilos, fixando o máximo em 4.02,50.

Se O"Callaghan se mostrou "muito feliz e orgulhosa das raparigas", após a prestação, Meg Harris refletiu sobre "a noite insana" para a Austrália, que também venceu os 400 livres masculinos com Samuel Short e a estafeta 4x100 livres masculina (Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai Taylor e Kyle Chalmers).