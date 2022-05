Estafeta dos 4x200 livres consegue novo recorde nacional nos Surdolímpicos

Portugal tem duas medalhas de ouro após sete dias de prova.

A estafeta 4x200 metros livres de Diogo Neves, Miguel Cruz, Ricardo Belezas e Tiago Neves estabeleceu um novo recorde nacional, com 8.51,01 minutos, com o quarto lugar na final dos Jogos Surdolímpicos.

Em Caxias do Sul, no Brasil, o quarteto não só fixou este domingo um novo recorde nacional como logrou o melhor resultado da história da natação portuguesa em Jogos Surdolímpicos, fechando com nota positiva, e mais um diploma, um dia com uma medalha de ouro.

O ciclista português André Soares venceu a medalha de ouro na corrida de pontos somando o segundo pódio a nível pessoal na prova. O luso de 23 anos somou 63 pontos e venceu sem qualquer margem para dúvida, com 19 pontos a mais do que o francês Steeve Touboul, segundo classificado, e juntou este ouro ao bronze que tinha conseguido no contrarrelógio.

Mais abaixo, João Marques acabou a corrida no 13.º posto.

Na natação, Miguel Cruz esteve também em ação nos 800 livres, em que acabou no nono posto, com 9.40,54 minutos, a um lugar de um diploma surdolímpico.

Ainda no domingo, Hemilton Costa conseguiu a sétima melhor marca das eliminatórias no salto em comprimento, com 6,65 metros, e apurou-se para a final, marcada para hoje.

Após sete dias de provas, Portugal tem duas medalhas de ouro, somando à da judoca Joana Santos, na categoria -57 kg, uma de bronze, conquistada por André Soares na prova de contrarrelógio, e ainda nove diplomas.