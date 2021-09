Estados Unidos selecionam campeão olímpico de golfe para a Ryder Cup

Redação com Lusa

Schauffele foi escolhido pelo dono da braçadeira da equipa norte-americana. Patrick Reed, determinante nas duas últimas edições, e Tiger Woods estão de fora

O campeão olímpico de golfe e norte-americano Xander Schauffele está na lista de 12 nomes inscritos para disputar a Ryder Cup, completada esta quarta-feira, pelo capitão Steve Stricker,com a escolha dos últimos seis nomes.

A prova, que opõe os Estados Unidos à Europa, entre 21 e 26 de setembro, no Wisconsin, contará ainda, do lado dos norte-americanos, com Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Daniel Berger, Harris English, Tony Finau e Scottie Scheffler.

Depois dos seis jogadores automaticamente escolhidos pelos seus resultados desde 2019, Stricker completou a lista com Xander Schauffele, Spieth, Berger, English, Finau e Scheffler.

Ausência notável é a de Patrick Reed, determinante nas duas últimas edições da Ryder Cup, mas que está a recuperar de uma dupla pneumonia.

Também não está na equipa norte-americana Tiger Woods, que sofreu um acidente de viação em fevereiro, e que chegou a ser apontado para sub-capitão não jogador.

O processo de escolha na Europa está mais atrasado. A equipa incluiu somente cinco nomes até ao momento: o espanhol Jon Rahm, os ingleses Mick Fleetwood e Paul Casey, o norte-irlandês Rory Mcllroy e o norueguês Viktor Hovland.

Quanto aos ingleses Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick e Lee Westwood, estão quase certos, segundo o capitão Pádraig Harrington. Restarão quatro lugares em jogo, na realidade, dependentes dos resultados do BMW Championship, esta semana em Wentworth.