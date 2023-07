Estado australiano de Vitória desiste de organizar Jogos da Commonwealth

Daniel Andrews, primeiro-ministro do estado de Vitória

Redação com Lusa

Em causa o aumento do custo previsto para a realização do evento desportivo.

O estado australiano de Vitória desistiu da organização dos Jogos da Commonwealth de 2026, devido a um aumento do custo previsto para a realização do evento desportivo, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

O primeiro-ministro do estado de Vitória, Daniel Andrews, disse que o seu governo tinha concordado, no ano passado, organizar o evento, que se realiza a cada quatro anos, "mas não a qualquer custo".

Andrews frisou que o orçamento inicial era de 2,6 mil milhões de dólares australianos (1,6 mil milhões de euros) para organizar os jogos em cinco cidades da região.

No entanto, estimativas recentes elevaram os gastos para sete mil milhões de dólares australianos (4,3 mil milhões de euros).

Em conferência de imprensa, o responsável disse já ter notificado os organizadores dos Jogos da Commonwealth da decisão tomada.

O estado de Vitória foi o anfitrião dos Jogos da Commonwealth em 2006, em Melbourne.

A última edição do evento na Austrália teve lugar na Gold Coast (costa leste), no estado de Queensland, em 2018.

A Commonwealth (Comunidade das Nações) é uma organização intergovernamental composta por mais de 50 países independentes, sendo que a maioria fez parte do Império Britânico.