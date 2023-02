Esquiadores lusos com melhores resultados no sprint no Mundial de esqui nórdico

Os portugueses José Cabeça e Filipe Cabrita conseguiram, esta quinta-feira, melhores resultados no sprint clássico no Campeonato do Mundo de esqui nórdico em relação ao último Mundial, ao terminarem no 117.º e 130.º lugares, respetivamente.

Embora ambos estejam mais vocacionados para o esqui de fundo e fosse essa a grande aposta para Planica'2023, na Eslovénia, os dois atletas tinham como objetivo melhorarem a classificação obtida em Oberstdorf'2021.

José Cabeça, 26 anos, natural de Évora, foi o melhor português em prova, ao terminar em 117.º lugar, a 01.26,63 segundos do primeiro e subiu 34 posições na tabela classificativa em relação há dois anos, na sua primeira participação num Mundial.

Filipe Cabrita, 43 anos, de Faro, a participar no seu terceiro Campeonato do Mundo, subiu 18 lugares comparativamente à classificação conseguida na Alemanha, passando de 148.º para 130.º entre 139 atletas, a 02.02,30 do líder.

A qualificação do sprint 1,5 km clássico masculino foi dominada pela Noruega, a ocupar os três primeiros lugares, com Erik Valves na frente (2.55,50), o campeão do mundo Johannes Klaebo em segundo e Paal Goldberg em terceiro.

A final, para a qual se qualificaram os 30 atletas mais rápidos, não contará com a participação de nenhum português.

Os atletas lusos voltam a estar em prova dia 26, no sprint clássico por equipas, uma novidade para a comitiva portuguesa.

O Campeonato do Mundo de esqui nórdico decorre até 05 de março em Planica, na Eslovénia, onde competem os dois esquiadores portugueses.