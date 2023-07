Esfaqueado na prisão o médico que abusou sexualmente de 330 ginastas

Larry Nassar, antigo médico da seleção de ginástica dos EUA que está preso por ter abusado sexualmente de centenas de jovens ginastas, foi esfaqueado no domingo.

Larry Nassar, antigo médico da seleção norte-americana de ginástica, foi esfaqueado várias vezes, no domingo, durante uma rixa na prisão em que está na Florida. De acordo com a Associated Press, o homem encontra-se "estável", apesar dos ferimentos no peito e nas costas.

O antigo clínico foi condenado, em 2018, a uma pena entre os 40 e os 175 anos de prisão por ter abusado sexualmente de mais de 330 jovens ginastas da Universidade de Micchigan e da Federação de Ginástica dos Estados Unidos, ao longo de 20 anos de carreira.