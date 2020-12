Escândalo no Canadá: antigos rookies denunciam situações de abusos sexuais e assédio

Ex-jogadores fizeram queixa e garantiram que treinadores e liga foram coniventes

Uma dezena de ex-jogadores da liga canadiana de hóquei no gelo, entre os 27 e os 57 anos, uniram-se para apresentar uma queixa no Tribunal de Ontário por abuso e assédio de que foram alvo por parte de veteranos enquanto eram rookies da competição.

Os queixosos contam que "os mais novos eram sodomizados com tacos de hóquei", "forçados a masturbar-se e a ejacular para uma fatia de pão e forçados a comer" ou a "ter sexo com prostitutas enquanto o resto da equipa assistia". Todos estes comportamentos abusivos seriam do conhecimento de treinadores e da liga, mas consentidos.

Os antigos atletas, entre eles Doug Smith e Fred Ledlin revelam ainda que os mais velhos cuspiam, urinavam, defecavam e obrigavam os mais novos a uma luta, na presença dos técnicos.

"Estava no balneário, apanharam-me e vendaram-me os olhos. Os jogadores mais velhos seguraram-me, amarraram e tiraram-me as roupas. Estava nu. Raparam-me os genitais. Bateram-me. Atiraram-me com água quente e fria. Besuntaram os meus genitais com Rub A535. Foi assustador e extremamente doloroso", descreveu Smith, para quem "ser um jogador de primeiro ano era como estar na linha da frente de uma guerra".