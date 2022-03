Ericeira recebe prova de acesso à elite mundial do surf em outubro

O circuito de acesso ao principal campeonato da Liga Mundial de Surf (WSL), Challenger Series (CS), regressa às ondas da Ericeira esta temporada, entre os dias 1 e 9 de outubro, confirmou esta terça-feira a entidade em comunicado de imprensa.

A etapa portuguesa é uma das oito provas decisivas para o acesso ao circuito mundial de surf, que começa em maio na Austrália e termina no Havai em dezembro.

Frederico Morais, o único português que integra o circuito de elite mundial, ocupa atualmente o 23º lugar do ranking, com 5980 pontos, depois de um nono lugar em Peniche, na terceira manga do campeonato, que arrancou com duas etapas no Havai.

E é nesta posição que Kikas parte para as duas provas do circuito principal na Austrália, as últimas antes do cut, o corte a meio da temporada que permite que apenas os primeiros 22 surfistas da primeira divisão disputem as cinco etapas da segunda parte da época.

O português precisa de subir, pelo menos, um lugar no conjunto das duas pernas australianas para garantir presença até ao fim na WSL, caso contrário vai ter que correr as etapas do circuito de acesso.