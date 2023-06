Equipa mista portuguesa de judo termina Europeus de cadetes em nono

Redação com Lusa

Os Europeus de cadetes, nos quais Portugal esteve representado por 18 judocas, terminam este domingo com as finais de equipas mistas.

Portugal terminou este domingo na nona posição a competição de equipas mistas de judo dos campeonatos Europeus de cadetes, prova que decorreu em Odivelas.

A seleção portuguesa começou a sua prestação com um confronto com a Grécia na primeira eliminatória, tendo vencido por 4-2, defrontando depois a seleção francesa, com a qual perdeu por 4-1, nos quartos de final.

Na repescagem, a equipa lusa enfrentou a Lituânia, que tinha sido derrotada pela França na primeira eliminatória, e perdeu por 4-0.

A equipa portuguesa integrou 10 judocas: Beatriz Almeida (-48 kg), Maria Silveira (-63 kg), Carlota Pina (-63 kg), Rosa Mané (+63 kg), Beatriz Rosa (+63 kg), Carlos Costa (-60 kg), Tiago Coutinho (-81 kg), Júnior Duarte (-81 kg), Romeu Guerreiro (+81 kg) e Danilo Storozhuk (+81 kg).

A competição, na qual Maria Silveira (-57 kg) se sagrou, na sexta-feira, campeã europeia de cadetes e Rodrigo Janeiro (-66 kg) conseguiu a prata, juntou em Odivelas 404 atletas, de 40 países.