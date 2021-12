Equipa júnior mista portuguesa atinge a final do Europeu de TeamGym

Coletivo luso obteve o acesso à decisão ao somar 43.850 pontos na etapa de apuramento

A equipa júnior mista portuguesa apurou-se, esta quarta-feira, para a final do Campeonato da Europa de TeamGym, a decorrer em Guimarães, após ser quinta classificada na fase de qualificação da prova.

No Multiusos de Guimarães, o coletivo luso somou 43.850 pontos numa qualificação em que a Grã-Bretanha foi a primeira classificada, com 50.225 pontos somados.

A equipa portuguesa, constituída por 12 ginastas, competiu nos três aparelhos, alcançando 14.875 pontos no solo, 14.900 no tumbling e 14.075 no minitrampolim.

Este evento internacional realiza-se na cidade-berço do país graças a uma parceria entre o Município de Guimarães e a Federação de Ginástica de Portugal.