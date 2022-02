Empresa paga três milhões por 15 segundos de publicidade no Super Bowl

No Super Bowl, um dos maiores eventos desportivos do mundo, a publicidade é paga a preços... milionários.

A empresa espanhola de carregadores para carros elétricos Wallbox vai pagar, sensivelmente, três milhões de euros por 15 segundos de publicidade no Super Bowl, um dos maiores eventos desportivos do mundo. Nesta edição, de acordo com a Agência EFE, estima-se que 30 segundos de promoção na cadeia de televisão NBC custam sete milhões de dólares (6,1 milhões de euros).

"A razão de estarmos no Super Bowl é porque os nossos potenciais consumidores estão ali. É o evento desportivo de maior alcance no mundo, mas obviamente com maior impacto nos Estados Unidos, onde mais de 50 por cento dos domicílios viram a última edição. Esse é o nosso mercado", referiu a diretora de marketing da Wallbox, Bárbara Calixto, à Agência EFE.

O Super Bowl, a grande final da NFL (campeonato de futebol americano dos EUA), está marcado para a noite de domingo e vai opor os Los Angeles Rams aos Cincinnati ​​​​​​​Bengals.