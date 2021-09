Elite internacional de orientação em BTT em outubro em Portugal

O MTBO 2021 - Médio Tejo já tem garantida a presença de 24 seleções nacionais.

Davide Machado e a júnior Marisa Costa vão participar de 07 a 10 de outubro na Taça do Mundo e no campeonato da Europa de elites de orientação em BTT, que vão decorrer em Abrantes, Constância e Chamusca.

Davide Machado tem no currículo uma medalha de ouro numa Taça do Mundo e outra de bronze no Mundial de distância longa, enquanto Marisa Costa já alcançou uma prata no Europeu de jovens.

O MTBO 2021 - Médio Tejo já tem garantida a presença de 24 seleções nacionais, num total de 335 atletas que vão participar igualmente no campeonato da Europa jovens, nos escalões juvenis e juniores, bem como o campeonato do Mundo de veteranos.

O Europeu de jovens e o Mundial de veteranos arrancam em 07 de outubro entre Santa Margarida e Constância, no dia seguinte decorre em Alcaravela a distância média de todas as competições e em 09 a prova longa, entre Arripiado e Chamusca, enquanto em 10, no tecnopolo de Abrantes, realiza-se a estafeta mista das elites, as estafetas jovens e o sprint de veteranos.

Portugal organizou o Campeonato do Mundo em 2010 em Montalegre e em 2016 em Águeda, Cantanhede e Mealhada, em 2013 promoveu a Taça do Mundo em Grândola e em 2018 em Odemira, enquanto em 2015 foi o anfitrião do Campeonato da Europa, em Idanha-a-Nova.