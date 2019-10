Elite do surf de regresso a Peniche: até Neymar pode aparecer!

Reforçado com a prova feminina, de volta após nove anos de interregno, o MEO Rip Curl Pro Portugal arranca em Supertubos.

"Há dez anos assisti àquilo que para muitos seria uma loucura." Foi assim que, na conferência de Imprensa de lançamento do MEO Rip Curl Pro Portugal, a secretária de Estádio do Turismo e futura ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, lembrou a forma como o país se impôs no mapa do surf mundial ao longo da última década, desde a realização do Pro Search de 2009, etapa móvel que, de forma inédita, se haveria de tornar fixa.

Passados dez anos, a elite da modalidade continua a passar por Peniche, este ano a dobrar, pois o circuito feminino regressa à Praia de Supertubos após um interregno de nove anos. "Depois do anúncio que fizemos no ano passado da igualdade de premiação para ambas as competições, masculina e feminina, era muito importante trazê-las aos melhores spots como Peniche", justificou a CEO da World Surf League, Sophie Goldschmidt.

Pela terceira vez, há três portugueses no MEO Rip Curl Pro: Kikas, Vasco e Blanco repetem a presença do ano passado; em 2015, os dois primeiros alinharam com Tiago Pires

A atravessar uma boa fase - está em posição de regressar ao World Tour em 2020 -, Frederico Morais promete ser o herói nacional, ficando a representação lusa completa com os wildcards Vasco Ribeiro e Miguel Blanco (bicampeão nacional) - será a terceira vez que a prova tem três portugueses em ação, além de 2015 e 2018. "Gritem por nós", pediu Kikas.

Gabriel Medina e Carissa Moore, líderes dos rankings masculino e feminino, respetivamente, podem ser coroados campeões do mundo em Peniche. E o brasileiro até está a contar, de novo, com Neymar...

Tratando-se da penúltima etapa do circuito, antecedendo o Billabong Pipe Masters, no Havai, o MEO Rip Curl Pro Portugal será vital nas contas dos títulos mundiais, que podem ficar já entregues a Gabriel Medina e Carissa Moore, líderes dos respetivos rankings. À havaiana, que já se sagrou campeã mundial três vezes (uma delas em Carcavelos, em 2013), pode bastar um terceiro lugar, dependendo do que a compatriota Lakey Peterson e a australiana Sally Fitzgibbons fizerem.

Já Medina (um dos adversários de Blanco na primeira ronda) precisa de ser finalista e aguardar pelos desempenhos dos colegas Filipe Toledo, Ítalo Ferreira (vencedor em Peniche em 2018), do sul-africano Jordy Smith e do norte-americano Kolohe Andino. "Não quero pensar no que os outros podem fazer ou que não posso perder... Estou focado", assegurou o surfista de Maresias, que não desmentiu a hipótese de voltar a contar com o apoio do amigo Neymar! Há um ano, a presença do futebolista do PSG em Supertubos deixou o público ao rubro, encontrando-se, de novo, parado por lesão. "Gostava muito que ele viesse e estamos a tentar que ele esteja cá", afirmou Medina.