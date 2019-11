Educação Física, treino desportivo, exercício e saúde em foco no segundo dia do CNEF

Congresso Nacional de Educação Física decorre na Figueira da Foz.

O segundo dia do 11º Congresso Nacional de Educação Física, evento que contou com O JOGO como parceiro, cumpriu-se esta sexta-feira no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

Os trabalhos arrancaram às 9h00, com a Conferência "Avaliar no Treino Desportivo", moderada pelos Professores Luís Rama e Amândio Santos, da FCDEF - UC, com um painel é composto pela treinadora de ginástica do SC Porto, Cristina Gomes, pelo treinador de râguebi Rui Carvoeira e pela treinadora de futebol feminino do Sporting, Susana Cova.

A manhã terminou na Escola Secundária Joaquim de Carvalho, com a realização dos últimos 16 workshops, com preletores de referência, que abordaram várias temáticas inseridas nas três áreas do congresso.

Ao início da tarde foi apresentado o Livro "Manual Ultimate e Desportos de Disco nas Escolas", da autoria de José Amoroso.

A Sala de Exposições do CAE recebeu a primeira de sessão de Comunicações Livres e Apresentação de Posters, que foi sucedida pela Conferência "Avaliar no Exercício e Saúde" que teve a moderação de Maria João Almeida (FCDEF-UC) e de Lorena Corras Gómez (Universidade de Málaga) e contou com as intervenções de Rui Marques (PHIVE Health & Fitness Centers), Nuno Correia (Ginásio The Strength Clinic) e Rui Martins (FCDEF-UC). No final da conferência, a SPEF lançou o seu novo Livro "Avaliação em Educação Física: Perspetivas e desenvolvimento".

Durante a tarde realizaram-se 3 Seminários que decorreram em simultâneo, nomeadamente sobre "Manipulação das competições desportivas (Match fixing)", com os preletores do Comité Olímpico de Portugal, João Paulo Almeida/Joana Gonçalves, sobre "Liderança e comunicação em alto rendimento" com Norberto Alves (EB Martim de Freitas - UD Oliveirense) e sobre "Alimentação como elemento da atividade física" apresentada por Alain Massart (FCDEF-UC).

Os trabalhos do segundo dia do evento ficaram concluídos com a realização de 2 Simpósios. O internacional português de futebol de praia Madjer e a vereadora da Câmara Municipal da Figueira da Foz Mafalda Azenha falaram sobre "Os Desportos de Praia na Figueira da Foz". O simpósio sobre "Monitorização da Educação Física, Desporto e Atividade Física" incidiu na apresentação de dois projetos europeus: Marcos Onofre, com o Projeto EuPEO (European Physical Education Observatory), coordenado em Portugal pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, e Paulo Rocha esteve em representação do Instituto Português do Desporto e Juventude, que coordena o Projeto EUPASMOS (European Union Physical Activity and Sport Monitoring System).

O evento chega ao fim este sábado, com as últimas atividades. A manhã começa na Sala de Exposições do CAE com a segunda sessão de "Comunicações Livres e Posters". A última conferência tem início às 11h00 com o tema "Avaliar na Educação Física", contando com a moderação de Ana Faro (FCDEF-UC) e Victor López-Pastor (Universidade de Valladolid) e um painel de discussão composto por António Miranda (ES Avelar Brotero - Coimbra), André Gonçalves (Colégio Pedro Arrupe - Lisboa) e João Comédias (Faculdade de Educação Fisica - ULHT).

O 11º Congresso Nacional de Educação Física encerra oficialmente com uma sessão que conta com a presença de Nuno Ferro, presidente da SPEF, Avelino Azevedo, presidente do CNAPEF e José Ferreira, presidente da FCDEF - UC.