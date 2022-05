Eduardo Marques está perto do top-10 na frota de ouro do Mundial de ILCA 7

Velejador marcou um 17.º e um 10.º lugares e manteve o 12.º posto na geral, mas dista apenas seis pontos do décimo

Eduardo Marques manteve, esta sexta-feira, o 12.º lugar na frota de ouro do campeonato do mundo da classe olímpica ILCA 7, competição de vela que decorre em Riviera Nayarit, México.

No primeiro dia da fase final do Campeonato do Mundo, Eduardo Marques marcou um 17.º e um 10.º lugares e manteve o 12.º posto na geral, mas aproximou-se do "top 10", do qual dista apenas seis pontos.

Na frota de ouro - regatas apenas disputadas pela primeira metade da frota -, e ainda com dois dias de regatas pela frente, Eduardo Marques conta agora com 67 pontos, a 19 do terceiro lugar.

"Apesar de ter sido um dia difícil, com vento de média/fraca intensidade, e muito instável, o objetivo de ficar nestas duas primeiras regatas da fase final nos primeiros 20 lugares foi cumprido", referiu o velejador, em declarações à Federação Portuguesa de Vela.

Sobre as regatas de hoje, Eduardo Marques salienta: "Na primeira decidi ser mais conservador, posicionando-me no campo de regatas a controlar a maioria da frota, e acabei por perder alguns lugares para alguns velejadores, que apostaram a fundo no lado esquerdo do percurso. Na segunda regata, apesar do vento continuar bastante instável e imprevisível, comecei bem e mantive-me praticamente sempre em 10.º ao longo de toda a regata".

Também na frota de ouro, está o velejador Santiago Sampaio, que desceu um lugar, depois de ter uma desqualificação por largada adiantada, ocupando agora a 51.ª posição, com 193 pontos.

Na frota de prata, disputada pela segunda metade da frota, Lourenço Mateus desceu três lugares e está agora em 79.º, com 219 pontos.

O Campeonato do Mundo da Classe ILCA 7 está a decorrer em Riviera Nayarit, México, até domingo, e conta com a presença de 126 velejadores, representantes de 45 países.