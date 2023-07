Eduardo Marques cai para 11.º em ILCA 7 no evento teste de vela para Paris'2024

Redação com Lusa

O velejador português Eduardo Marques caiu esta terça-feira de sexto para 11.º classificado na classe ILCA 7 do evento teste para os Jogos Olímpicos, cumpridas seis regatas em Marselha, cidade que vai receber a vela em Paris2024.

Com um 10.º e um 26.º lugares, o português soma agora 60 pontos, a 46 do comandante, o britânico Michael Beckett, com 14.

Em 470, a dupla Beatriz Gago e Rodolfo Pires subiu uma posição, para 15.º entre 17 tripulações, com 47 pontos, a 27 das duplas francesa e espanhola, que lideram.

A representar Portugal enquanto aguarda o processo de naturalização, a grega Vasileia Karachaliou galgou quatro posições, para 10.ª em ILCA 6, com 59 pontos, em prova comandada, em parceria, pela neerlandesa Marit Bouwmeester e a suíça Maud Jayet.

Na fórmula kite, Mafalda Pires de Lima ascendeu um lugar, para 15.ª, com 81 pontos, em evento que continua a ser liderado pela francesa Lauriane Nolot, com sete.

No arranque da competição de 49er, Pedro Costa e João Bolina não foram muito felizes e após três percursos estão em 29.º e últimos, com 47 pontos, a 43 dos líderes, dos Países Baixos.