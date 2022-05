Eduardo Marques acaba Mundial de vela ILCA 7 no 16.º lugar

Redação com Lusa

O Campeonato do Mundo da Classe ILCA 7 terminou este sábado em Riviera Nayarit, México, tendo contado com a presença de 126 velejadores, representantes de 45 países.

Eduardo Marques acabou este sábado o Mundial de vela da classe olímpica ILCA 7, em Riviera Nayarit, México, no 16.º posto, o melhor resultado dos porugueses em prova.

Depois de ter entrado em 11.º nas últimas duas regatas da frota de ouro do campeonato do mundo, um 18.º e um 28.º lugares fizeram o luso cair para mais longe do "top 10".

Santiago Sampaio foi o outro português na primeira metade da frota, acabando no 55.º posto final, com Lourenço Mateus, na prata, a acabar em 75.º.

O Campeonato do Mundo da Classe ILCA 7 terminou este sábado em Riviera Nayarit, México, tendo contado com a presença de 126 velejadores, representantes de 45 países.