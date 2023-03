"É uma relação de amor e ódio. Já tive bons momentos e momentos ruins em Peniche"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Surfistas internacionais rendidos às ondas de classe mundial em Peniche

Os surfistas do circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) voltaram, na conferência de imprensa do MEO Rip Curl Pro, a elogiar as condições de excelência que encontram quando competem na Praia de Supertubos, em Peniche.

"Estou muito feliz por voltar. Portugal tem um lugar especial no meu coração. Fui campeã mundial em Cascais, e adoro surfar em Supertubos. Estou ansiosa", disse a pentacampeã mundial (2011, 2013, 2015,2019 e 2020) Carissa Moore, do Havai (Estados Unidos), atual co-líder do ranking da WSL.

O brasileiro Gabriel Medina, tricampeão do mundo (2014, 2018 e 2021), que já não vinha a Portugal desde 2019, também admitiu que "estava com saudades de Portugal", por causa das ondas, da comida e dos amigos, mas assumiu uma relação difícil com Supertubos.

"É uma relação de amor e ódio. Já tive bons momentos e momentos ruins. Tento melhorar dentro e fora de água. Mas é uma onda de que gosto muito, parecida com [as ondas] de onde eu sou", realçou o desportista de Maresisas, São Paulo.

Molly Picklum, da Austrália, que lidera em conjunto com Carissa Moore o ranking da WSL, pelo que partilham a licra dourada, também se mostrou entusiasmada com a etapa portuguesa: "É uma honra estar nesta posição [co-liderança]. Portugal é um sítio lindo e quero apanhar tubos. O mar aqui é super poderoso e a água fria. É muito selvagem".

O seu compatriota Jack Robinson, que lidera a tabela do quadro masculino, alinhou pelo mesmo diapasão, referindo que está "super grato pela posição" que ocupa atualmente no ranking e deixando elogios à prova do oeste luso.

"Estou muito feliz por estar de volta. Gosto do país, das pessoas e da comida. É muito similar o poder das ondas ao sítio de onde eu venho. Sei que estou de volta a Peniche, porque cheira a peixe", atirou, divertido.

Também a brasileira Tatiana Weston-Webb, que venceu em Peniche na última época, se mostrou rendida aos encantos da etapa portuguesa.

"Claro que o objetivo é vencer. Só quero entrar no ritmo aqui. Sinto-me muito em casa aqui, porque eu amo esse lugar. Espero um evento bom para mim. Não comecei o ano tão bem, mas acredito no meu surf e acredito que esse evento vai ser incrível", salientou.

E o japonês Kanoa Igarashi, vice-campeão de Supertubos em 2017 e 2019, que fala fluentemente português, também apontou para as ótimas condições que encontra em Peniche.

"Aqui, em Peniche, sinto-me muito em casa. E tenho casa aqui perto, na Ericeira. Já passei muito tempo a vir para Peniche. Para mim, tem as melhores ondas do mundo. Quero dar o meu melhor esta semana", assinalou.

O MEO Rip Curl Pro vai decorrer na Praia de Supertubos, em Peniche, entre 08 e 16 de março, e Portugal vai contar com os surfistas Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins entre os competidores.