"É o sonho de qualquer atleta representar o seu país nuns Jogos Olímpicos"

Redação com Lusa

Rita Soares ambiciona estar em Paris'2024 e luta por esse objetivo nos Jogos Europeus.

A lutadora portuguesa Rita Soares persegue "o sonho de qualquer atleta", participar nuns Jogos Olímpicos, e luta nos Jogos Europeus Cracóvia'2023 para tentar esse apuramento desde já, explicou em entrevista à Lusa.

"É o sonho de qualquer atleta representar a sua seleção, o seu país, nuns Jogos Olímpicos", admitiu a lutadora de 31 anos.

Depois da eliminação de Diogo Semedo, em -71 kg, Rita Soares procura em -50 kg fazer o que o companheiro do Privilégio Boxing Club não conseguiu e "conseguir essa qualificação".

Em Nowy Targ, longe do centro do evento em Cracóvia, os portugueses estreiam o boxe nos Jogos Europeus e logo com prémio apetecível, uma vez que nos -50 kg a lusa precisa de vencer dois combates para chegar à meia-final e à disputa por medalhas.

Tão importante como tentar chegar ao pódio é estar nas quatro melhores, uma vez que estas recebem um bilhete para Paris'2024, que chegaria, para Rita Soares, exatamente 20 anos após se iniciar na modalidade, então com 11 anos.

Soma já 73 combates, "a maioria de caráter internacional", em vários pesos, e vai para a quinta participação pela seleção nacional, tendo aqui "a prova mais importante" e a primeira sob a égide do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Tem aqui, também, "as maiores expectativas num bom resultado nesta competição".

"Estou a dois combates, e isto dito assim até parece fácil, de conseguir essa qualificação", afirmou.

Pela frente, a iniciar a competição pelas 17:15 locais (16:15 em Lisboa), terá na terça-feira a azeri Anakhanim Ismaylova, sentindo-se "confiante em conseguir a vitória".

Além de praticar boxe, é mestre em desporto e treinadora de profissão, entre sessões personalizadas e em clube: "Faço do desporto a minha vida".