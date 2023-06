"É interessante perceber que temos capacidade para competir com realidades diferentes"

Seleção feminina "triste" com eliminação no râguebi sevens dos Jogos Europeus

O selecionador da equipa portuguesa feminina de râguebi sevens mostrou-se esta segunda-feira "triste" pela eliminação no torneio dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ainda que o objetivo de estar entre as oito melhores tenha sido cumprido.

A derrota nos quartos de final ante a Bélgica no Estádio Henryk Reyman, por 22-5, pôs fim ao "sonho" de medalhas e do apuramento olímpico das "lobas", jogando agora, na terça-feira, pelo posicionamento entre o quinto e o oitavo postos.

"Triste, porque saímos de Portugal com a sensação de que este jogo podia calhar para nós. Por outro lado, muito contente, porque da última vez que jogámos com a Bélgica, a diferença foi de quase quarenta pontos", declarou João Moura.

As lusas até deram boa réplica até aos seis dos sete minutos da primeira parte, contudo, numa situação de ataque, acabaram por arriscar demasiado e permitiram a resposta da Bélgica, com uma adversária a correr todo o campo sozinha depois de passar a defesa lusa.

Com 51 segundos para jogar, as belgas ainda consumaram um segundo ensaio, num lance em que a defesa pareceu algo descoordenada.

Com 10-0 ao intervalo, a missão das lusas já era complicada e mais difícil se tornou quando a Bélgica fez mais dois ensaios. Mariana Santos faria um único ensaio das portuguesas, que agora vão disputar a melhor posição entre o quinto e o oitavo.

Este resultado ante uma "equipa com preparação completamente diferente" e outros argumentos, tendo perdido em "pormenores" que sabe ser necessário corrigir, só pode deixar a seleção "contente", explicou o técnico.

"Interessante é olhar para as jogadoras e perceber que temos capacidade para competir com estas realidades diferentes. Com aquilo que temos, trabalhamos muito bem. O primeiro objetivo está cumprido, era estar nas melhores oito equipas do torneio", acrescentou.

João Moura realçou ainda o facto de liderar um grupo com uma média de idades entre os 22 e os 23 anos, "sem dúvida uma equipa em evolução" que espera ter "uma perspetiva feliz".

Com este resultado, o apuramento para Paris'2024 deixou de ser possível, uma vez que só o vencedor tem garantida a entrada direta, enquanto o segundo e terceiro vão, no próximo ano, a uma repescagem mundial.

Ainda esta segunda-feira, a equipa masculina defronta a Geórgia, sendo que um triunfo a coloca nas quatro mais fortes e mais próximo do pódio e dos Jogos Olímpicos.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois "metais" já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.