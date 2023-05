"É inaceitável, militares do país terrorista que mata ucranianos participam nos Mundiais"

Foram aceites apenas 20 atletas russos e bielorrussos, na condição de atuarem sob uma bandeira neutra tal como recomendado pelo Comité Olímpico Internacional.

Após análise da lista de judocas da Rússia para os Mundiais, que decorrerão em Doha, a Federação Internacional de Judo retirou oito participantes russos da competição.

Foram aceites apenas 20 atletas russos e bielorrussos, na condição de atuarem sob uma bandeira neutra tal como recomendado pelo Comité Olímpico Internacional.

Este anúncio provocou um boicote por parte da Federação Ucraniana de Judo que anunciou, esta segunda-feira, a sua retirada do Campeonato do Mundo, devido à presença de atletas russos e bielorrussos na competição.

Daria Bilodid, dupla campeã mundial (2018 e 2019) dos -48 kg, não participará na competição e deixou uma mensagem nas suas redes sociais: "Dentro de uma semana começa o Campeonato do Mundo no Catar, para o qual a equipa nacional ucraniana estava a preparar-se e a planear ir. Mas, no último dia de inscrições para a competição, representantes da Rússia, o país dos terroristas, aparecem na lista de participantes".

"É inaceitável permitir que militares de um país terrorista que mata ucranianos todos os dias, participem em competições internacionais. Isto não tem nada a ver com os valores do desporto", disse ainda.