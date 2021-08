É candidato ao ouro e lutou conta os talibãs: "Valeu a pena perder as minhas pernas?"

Canoísta paralímpico australiano participará em Tóquio'2020, sendo favorito ao ouro.

Curtis McGrath perdeu as duas pernas há nove anos, no Afeganistão, ao lutar contra os talibãs que dominavam o país.

Agora, o atleta paralímpico, que irá participar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio'2020 na canoagem, questiona se terá valido a pena, ao ver novo avanço do grupo talibã no Afeganistão, que até já impediu várias atletas afegãs de participarem nos Jogos.

"O desporto ajudou-me a ter uma nova abordagem sobre a vida e as minhas ambições. Acredito que me tenha ajudado a evitar problemas de saúde mental, porque deu-me um objetivo, um foco para definir uma meta e ir atrás dela", começou por dizer o australiano, antes de questionar se tal guerra terá sido em vão.

"Valeu a pena perder as minhas pernas? Antes da semana passada não teria qualquer problema em dizer que sim. Fiquei irritado com o que aconteceu. Treinámos e equipámos 300 mil afegãos. E parece que eles simplesmente entregaram as armas aos talibãs", disse aquele que é favorito à medalha de ouro em Tóquio.

"Sim, ao início perguntei-me se tudo tinha valido a pena, depois do preço que pagámos em vidas e membros. Tenho tentado avaliar os pensamentos dos meus companheiros veteranos e é uma mistura de sentimentos. Alguns estão um bocado envergonhados e zangados com a situação. E têm todo o direito de se sentir assim", concluiu.