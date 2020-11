Dustin Johnson isola-se no comando do Masters de Augusta

Gofista norte-americano entregou um cartão com 65 pancadas (sete abaixo do par do campo), igualando o registo obtido no primeiro dia de competição,

O norte-americano Dustin Johnson, número um mundial, assumiu, este sábado a liderança isolada do Masters de Augusta, após a conclusão de uma irrepreensível terceira volta do torneio, que decorre até domingo na Geórgia (Estados Unidos).

Johnson entregou um cartão com 65 pancadas (sete abaixo do par do campo), igualando o registo obtido no primeiro dia de competição, em consequência de um "eagle" (duas pancadas abaixo do par do buraco) e cinco "birdies" (uma abaixo).

O líder da hierarquia mundial distanciou-se dos outros quatro praticantes com os quais repartia o comando da prova, passando a totalizar 200 pancadas (16 abaixo do par), menos quatro do que o trio de perseguidores, composto pelo mexicano Abraham Ancer, o sul-coreano Sungjae Im e o australiano Cameron Smith.

O norte-americano Justin Thomas, terceiro colocado do ranking, e o espanhol Jon Rahm, número dois mundial, que ocupavam também o topo da classificação, caíram para o sexto e sétimo lugares, respetivamente, a seis e sete pancadas de Johnson.

O norte-americano Tiger Woods, detentor de cinco títulos no Masters, o último dos quais conquistado em 2019, segue no grupo dos classificados na 20.ª posição, com mais 11 golpes do que o líder.

A 84.ª edição do Masters, que decorre no Augusta National Golf Club, estava inicialmente agendada para decorrer entre 09 e 12 de abril, mas foi adiada para novembro devido à pandemia de covid-19.

A prova está a decorrer à porta fechada, sendo apenas permitida a presença de cerca de 500 pessoas, entre as quais membros do Augusta National Golf Club, responsáveis do torneio, convidados e familiares de jogadores.