Duo português apura-se para últimas duas voltas do Hero Open

Pedro Figueiredo colocou-se provisoriamente na 30.ª posição do "leaderboard", mas ainda vai terminar a segunda ronda. Ricardo Santos terminou os segundos 18 buracos com 69 pancadas e está na 42.ª posição

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos asseguraram, esta sexta-feira, o apuramento para as últimas duas voltas do Hero Open, torneio do European Tour que está a decorrer no traçado Par 72 do Fairmont St. Andrews, na Escócia.

Figueiredo, de 30 anos, não conseguiu terminar a segunda ronda devido ao mau tempo que provocou um atraso da jornada e, por falta de luz natural, foi adiada a sua conclusão para sábado, mas conseguiu colocar-se provisoriamente na 30.ª posição do "leaderboard".

Depois de um primeiro cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do Par, o profissional de Azeitão anotou hoje três "birdies" (uma abaixo) nos buracos 5, 13 e 14 e dois "bogeys" (uma acima) no 1 e 11, antes de completar os últimos três buracos no sábado.

"Foi um dia muito longo, só conseguimos começar a jogar às 17:00 e não conseguimos acabar a volta. Mas, por outro lado, tivemos muita sorte com o tempo, apanhámos muito melhores condições que os jogadores que jogaram de manhã. Estava ótimo, bom para fazer um bom resultado. Não joguei mal, mas não consegui aproveitar o meu jogo e fazer muitos "birdies", mas espero acabar bem a volta e ter um bom fim de semana", contou Pedro Figueiredo, em declarações à agência Lusa.

Já Ricardo Santos, após um primeiro "score" no Par do campo, terminou os segundos 18 buracos com 69 pancadas, três abaixo, graças a seis "birdies" (nos buracos 3, 4, 6, 7, 15 e 18) e três "bogeys" (11, 12 e 17), para se colocar provisoriamente no 42.º lugar.

"Voltei a jogar muito bem do "tee" ao "green", mas hoje tremi com o "putt" em alguns buracos. No buraco 11 falhei um "putt" de um metro e meio para Par, no 12 estava a cinco metros do buraco e fiz três "putts" e no 17 voltei a fazer três "putts"", explicou o profissional algarvio.

O dinamarquês Lucas Bjerregaar, por sua vez, alcançou o topo da classificação com um agregado de 129 pancadas, 15 abaixo do Par, num dia em que o "cut" provisório estava em uma abaixo e apurava para o fim de semana 73 dos 143 jogadores que iniciaram o Hero Open.