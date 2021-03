Duelo ibérico no râguebi será decisivo para chegar ao Mundial

Portugal e Espanha arrancaram em falso a qualificação para o Mundial

O encontro entre as seleções portuguesa e espanhola, no sábado, tornou-se "decisivo" depois de ambas terem entrado "em falso" na qualificação para o Mundial de râguebi de 2023, disse hoje o selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet.

"Lobos" e "leones" perderam os seus dois primeiros encontros, ambos frente à Geórgia e à Roménia, pelo que vão subir ao relvado do Centro de Alto Rendimento do Jamor "obrigados" a somar o primeiro triunfo, sob pena de hipotecar as suas hipóteses que qualificação para o França'2023.

"A equipa que perder fica com muito poucas hipóteses de conseguir terminar nos dois primeiros lugares desta competição. Se o Mundial fica definitivamente perdido? Não, porque ainda há a possibilidade do torneio de repescagem para o terceiro lugar, mas é mais difícil", advertiu Patrice Lagisquet, em declarações à agência Lusa.

As duas equipas enfrentaram-se pela última vez no início de fevereiro, em Madrid, em encontro da última jornada do Europe Championship 2020, que os espanhóis venceram por 25-11.

Um resultado que o treinador francês quer ver corrigido no sábado, no desafio da terceira jornada da mesma competição, deste ano, até porque a seleção portuguesa entra em campo com um ritmo diferente daquele que tinha no início de fevereiro.

"Foi um jogo estranho, porque muitos dos nossos jogadores não competiam há várias semanas. Não tínhamos ritmo, não entrámos no jogo antes de metade da primeira parte. Depois cometemos alguns erros no início da segunda parte, eles marcaram e foi difícil de recuperar", recordou Lagisquet.

No sábado, o "Express de Bayonne" conta com uma equipa portuguesa "mais forte nas fases estáticas do jogo", mas acima de tudo com "força mental para resistir até ao fim do jogo", ao contrário do que aconteceu há duas semanas, na derrota (28-27) com a Roménia, num encontro que Portugal vencia por 13 pontos a sete minutos do final.

"Com um pouco mais de disciplina e de experiência não poderíamos perder esse jogo. Mas os jogadores trabalharam bem nestas duas semanas. Penso que mudaram a mentalidade, a abordagem ao jogo e sabem o que vai ser importante a este nível. Temos de ser eficientes no "scrum", nos alinhamentos e no "maul", mesmo que esses não sejam os nossos pontos fortes. Mas não quero desculpas antes do jogo", frisou Lagisquet.

Outro fator de preocupação para o técnico é o jogo "demasiado agressivo" da Espanha, por vezes excessivo, que resultou em três cartões amarelos e um vermelho para os "leones" no encontro da semana passada, com a Roménia.

Por isso, Lasgisquet quer que Portugal também seja "agressivo, mas não da mesma forma", para somar a primeira vitória na qualificação.

Portugal recebe a Espanha no sábado, às 15:00, em encontro da terceira jornada do Europe Championship 2021, que conta também como primeira volta da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2023.

Os "lobos" seguem em quinto lugar, com apenas um ponto, conquistado na forma de bonificação defensiva, frente à Roménia, menos um do que a Espanha, que bonificou em ambas as derrotas.