Duarte Benavente vence primeira etapa do Campeonato do Mundo de motonáutica

Piloto português brilhou na Lituânia.

Duarte Benavente, piloto que este ano representa o Marítimo, venceu este domingo a primeira de três etapas do Campeonato do Mundo de Fórmula 2 de motonáutica.

Um campeonato que este ano se disputa em formato reduzido devido às condicionantes impostas pela pandemia de covid-19.

Benavente foi primeiro classificado na Lituânia, seguindo-se agora as duas próximas etapas em Vila Velha de Ródão, Portugal, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro.

Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, mostrou-se eufórico com a conquista, dizendo que "agora ainda acredita mais" na conquista do título por parte do piloto que, no ano passado, foi segundo neste mesmo campeonato do Mundo.