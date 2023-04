Doze surfistas portugueses avançam no segundo dia do Caparica Surf Fest

A próxima chamada para o Caparica Surf Fest, que decorre até sábado, está agendada para quarta-feira, às 7h00.

O segundo dia de ação do Caparica Surf Fest, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), em Almada, foi positivo para os atletas portuguesas, com sete homens e cinco mulheres a avançarem para a próxima fase.

Com condições favoráveis na Praia do Paraíso, Portugal dominou o primeiro dia de competição do quadro feminino, com cinco atletas a garantirem um lugar na próxima fase: Camila Cardoso (9 pontos), Erica Máximo (9,90) e Gabriela Dinis (13) terminaram as baterias dois, três e quatro, respetivamente, no primeiro lugar, e Beatriz Costa (5,64) e Maria Salgado (8,80), segundas classificadas nos heats cinco e sete, a assegurarem também a passagem à 'ronda das 32'.

Apenas Teresa Pereira (4,87) e Carolina Santos (3,20), ambas no quarto e último posto dos heats quatro e seis, perderam 'à primeira' na prova que arrancou na segunda-feira na Costa de Caparica.

Já do lado masculino, foram sete os surfistas lusos que passaram à ronda dos 64, tendo ficado pelo caminho oito atletas.

Luís Perloiro (13 pontos), Henrique Pyrrait (10,60) e Eduardo Fernandes (11,33) ganharam as baterias seis, nove e 15, enquanto João Mendonça (12,43), João Roque Pinho (8,20), Daniel Nóbrega (7,27) e Francisco Ordonhas (8,63) ficaram nos segundos lugares dos heats um, dez, 11 e 14, mas também seguem em frente.

No total, começaram 39 portugueses entre os mais de 160 surfistas que integravam as provas feminina e masculina no início da competição, entre os quais estão Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko, Frederico Morais, Vasco Ribeiro e Guilherme Ribeiro, que só vão entrar em ação na próxima fase dos eventos feminino e masculino, devido ao ranking mais alto que têm na WSL.

