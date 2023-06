Dongmo triunfa no peso do meeting de Paris da Liga Diamante

A portuguesa Auriol Dongmo foi, esta sexta-feira, a vencedora do lançamento do peso no meeting de atletismo de atletismo de Paris, quarta etapa da Liga Diamante da modalidade, disputado no estádio de Charlety.

Dongmo conseguiu uma nova melhor marca pessoal da época, com 19,72 metros, bem acima dos 19,28 com que se apresentou na capital francesa.

A lançadora lusa derrotou as principais rivais, as norte-americanas Chase Ealey (campeã mundial) e Meggie Ewan, que este ano já passaram os 20 metros, mas que se ficaram por 19,43 e 19,26 respetivamente, nos segundo e terceiro lugares.

A portuguesa fez um concurso de alto nível, com um segundo melhor arremesso a 19,58, que também lhe teria dado a vitória.

No ranking de 2023, sobe a quarta, atrás de Ewan (20,45), Ealey (20,06) e ainda da nova recordista jamaicana, Danniel Thomas-Dodd (19,77), que hoje se classificou no quarto posto, com um registo de 19,25.

A lançadora portuguesa reforça-se como uma das favoritas na luta pelas medalhas nos Mundiais de Budapeste, competição para a qual já tem marca desde 15 de agosto do ano passado (19,82, em Munique Alemanha).

O seu recorde nacional é de 20,43, a marca com que se sagrou campeã do mundo em pista coberta, no ano passado, em Belgado.

Ainda hoje, outra portuguesa compete em Charlety: Liliana Cá, no lançamento do disco.

A lusa, que já lançou 64,32 metros nesta época, terá a forte concorrência da norte-americana Valarie Allman (70,25) e das alemãs Kristin Pudenz (66,34) e Shanice Craft (65,89).

Nas outras provas, realce para o regresso do sprinter italiano Marcell Jacobs, após lesão nas costas. Terá como principais adversários o norte-americano Noah Lyles e o queniano Ferdinand Omanyala.