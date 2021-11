Dois portugueses terminaram no top-10 do Mundial júnior de duatlo

Atleta do Sporting fez um tempo de 51.03 minutos, quatro segundos mais rápido do que o compatriota (51.07)

Os portugueses João Dias e Christian Prell terminaram a prova de juniores dos Mundiais de duatlo, que decorreram em Avilés, em Espanha, nas sétima e oitava posições. O vencedor da competição foi o britânico Benjamin Cumberland.

Benjamim Cumberland cumpriu a prova em 50.23 minutos, impondo-se aos belgas Wout Ghielens (50.35) e Simon Martin (50.42), que terminaram nas segunda e terceira posições, respetivamente.

João Dias foi sétimo, com o tempo de 51.03 minutos, quatro segundos mais rápido do que o compatriota Christian Prell (51.07), que terminou no oitavo lugar. A prova de juniores dos campeonatos do mundo de duatlo contou com 30 participantes.

No setor feminino, a portuguesa Luísa Miranda terminou na nona posição, com o tempo de 1:07.25 horas, entre 11 concorrentes, numa prova que teve como vencedora a eslovena Monika Bartol, com 58.33 minutos.

A polaca Maja Wasik ocupou a segunda posição do pódio feminino de juniores, ao terminar com o tempo de 59.23 minutos, e a italiana Eleonora Demarchi a terceira, com 59.59.