Do mar ao Pico, de fajá em fajã até ao Vulcão dos Capelinhos. Triangle Adventure está de volta

Oitava edição do trail que percorre três ilhas dos Açores regressa esta sexta-feira

A oitava edição do Triangle Adventure regressa esta sexta-feira e volta a ter como ponto de partida a beira-mar da vila da Madalena, com a meta estar instalada no Vulcão dos Capelinhos. São três dias, três etapas e um total de 88 quilómetros percorridos nas ilhas açorianas do Pico, São Jorge e Faial.

Segundo a organização, a oitava edição assinala um novo recorde de participantes, com cerca de 160 inscritos representativos de 17 nacionalidades. "Na sua génese, este evento foi pensado para acolher 80 participantes. Este ano conseguimos duplicar a nossa capacidade", referiu Mário Leal, coordenador do Azores Trail Run.

Na sexta-feira começa a prova. No Pico - Da vinha à montanha, 27 quilómetros, a partida será dada na Madalena e meta está instalada no topo da montanha do Pico, caso as condições meteorológicas o permitam. No sábado os atletas percorrem a mesma distância, entre o Topo e a Fajã dos Cubres, em São Jorge. Finalmente, no domingo, os resistentes terão pela frente 34 quilómetros com partida e chegada no Vulcão dos Capelinhos, no Faial.