Direito conquista 12.º título de campeão nacional de râguebi

Redação com Lusa

Venceu o Cascais por 31-23, na final da Divisão de Honra.

O Direito conquistou o 12.º título de campeão português de râguebi do seu historial, ao vencer o Cascais por 31-23, na final da Divisão de Honra do campeonato português, disputada no Jamor.

Os "advogados" voltaram a festejar o título, sete anos depois, com quatro ensaios, apontados por Pedro Rosa (10 minutos), Francisco Rosa (31), João Vital (44), Jerónimo Portela (90+3), um dos quais transformado por a Manuel Vareiro (45), que somou ainda três penalidades (21, 52, 80).

A equipa de Monsanto apurou-se para a final da Divisão de Honra após terminar a fase regular do campeonato na segunda posição e eliminar, nas meias-finais, o Benfica, enquanto o Cascais, vencedor da primeira fase, superou a Agronomia na fase a eliminar.

O Direito soma 12 títulos de campeão nacional, menos oito que o CDUL, que lidera a lista de vencedores do campeonato com 20 títulos, e distanciou-se do Benfica, que detém nove troféus.