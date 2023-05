Direções insulares do desporto e IPDJ reuniram-se na Ilha Terceira

Sob o mote do Encontro Nacional da Administração Pública, promovido pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto, através da DRDA, realizaram-se reuniões de partilha de conhecimentos e troca de experiências com pontos em comum, mas também diferentes

As Direções Regionais do Desporto dos Açores (DRDA) e Madeira (DRDM) e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) reuniram-se nos últimos dias na Ilha Terceira, Açores, num debate sobre a administração pública no contexto desportivo nacional.

Sob o mote do Encontro Nacional da Administração Pública, promovido pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto, através da DRDA, realizaram-se reuniões de partilha de conhecimentos e troca de experiências com pontos em comum, mas também diferentes, tendo em conta as realidades de cada área geográfica.

Cerca de duas dezenas de representantes do continente e das regiões autónomas trabalharam em conjunto em prol do desporto e das melhorias afetas a questões como as deslocações aéreas, as seleções nacionais e a formação de recursos humanos na esfera desportiva.

As estatísticas no desporto, o desporto para todos, as instalações desportivas e os projetos europeus foram outros temas que estiveram em cima da mesa para explorar as possibilidades de cooperação e envolvimento.

Destaque ainda para a assinatura do memorando de entendimento entre os três organismos, que permite a extensão do Programa Clube TOP às regiões autónomas.

Trata-se do Programa de Capacitação de Clubes Desportivos, que permite habilitar os clubes e dirigentes, e aumentar a sua capacidade de melhorar os seus métodos e processos de trabalho, criando sinergias e redes, contribuindo para o aumento do nível de resiliência, sustentabilidade, transparência e governança nas organizações desportivas.

O Clube TOP integra seis grandes medidas, nomeadamente formação, apoio, mérito, qualidade, talento e parceria.

Para o Diretor Regional do Desporto dos Açores, Luís Couto, o Encontro Nacional da Administração Pública é uma oportunidade de aproximação entre as três entidades que diz significar muito mais do que a soma dos seus territórios.

"Para nós, é de extrema importância esta possibilidade de aproximação e esta determinação de objetivos comuns e de áreas de cooperação", declarou.

Também o Diretor Regional do Desporto da Madeira, David Gomes, colocou a tónica na "cooperação entre entidades", enaltecendo a perspetiva de todos materializarem mais facilmente os seus projetos.

"Com uma maior cooperação entre as três entidades, promovemos o desenvolvimento desportivo do todo nacional e determinamos as áreas específicas de cooperação também entre as três", sublinhou.

Nesta perspetiva, o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, disse tratar-se da materialização de uma cooperação que já existia entre as administrações central e regionais.

"Constitui um excelente pontapé de saída para o incremento dessa cooperação em matérias que são do interesse comum para o desenvolvimento desportivo em todo o território nacional", rematou.