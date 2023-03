Diogo Ribeiro vence 100 metros livres na Taça de Edirne, Miguel Nascimento em segundo

O nadador português Diogo Ribeiro venceu, esta sexta-feira, a final A dos 100 metros livres da Taça Internacional de Edirne, na Turquia, com Miguel Nascimento no segundo lugar da mesma prova.

No arranque da quarta edição da prova turca, Diogo Ribeiro impôs-se com um tempo abaixo dos 50 segundos, 49,76, à frente de Miguel Nascimento, segundo com 50,49, e do turco Sakci Emre, terceiro com 50,85.

Ribeiro, uma das grandes esperanças mundiais nos 50 e 100 livres, é o recordista nacional da distância, tendo feito 48,52 nos Europeus de Roma'2022.

Os dois atletas do Benfica são os representantes de Portugal na Turquia, nadando ainda nos 50 livres e 50 mariposa, em ambos os casos, com Diogo Ribeiro a fazer também os 100 mariposa, no sábado e domingo.