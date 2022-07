Diogo Ribeiro: "Quer dizer, há uns anos eu via isto na televisão. É espetacular"

A estrela em ascensão da natação portuguesa explicou que nova medalha nos Jogos do Mediterrâneo "significa muito", numa "prova mesmo muito bem feita".

A natação continuou este sábado, no segundo dia de provas no programa de Oran'2022, a dar cartas para Portugal, que deu um pulo no medalheiro com seis medalhas ao todo, graças à segunda de Diogo Ribeiro, que conseguiu a prata nos 100 livres depois do ouro, no dia anterior, nos 50 livres.

"É espetacular, não estava à espera. Isto são bons indicadores para o futuro", referiu o jovem de 17 anos.

"Quero dar os parabéns também à Camila, que conseguiu o ouro. Portugal está a crescer cada vez mais", atirou.

Para o nadador, na primeira prova com a seleção sénior, sentir "os mais velhos a dar-lhe força" é um tónico para fazer mais e melhor.

"Quer dizer, há uns anos eu via isto na televisão. É espetacular, uma sensação única", rematou.

No primeiro dia da natação, também Ana Catarina Monteiro tinha somado uma prata, nos 200 mariposa, e ainda há mais finais para disputar nos próximos dias.

Noutras finais, Ana Guedes foi sexta e Mariana Cunha sétima nos 50 mariposa, Alexis Santos foi nono nos 50 bruços, em que Francisco Quintas foi 13.º, e Francisca Martins foi sétima na final dos 200 livres, de que Tamila Holub só nadou as eliminatórias, com o nono registo.

A olímpica Holub foi depois sexta nos 800 livres, com 8.45,25 minutos, enquanto Ana Rodrigues foi sexta nos 100 bruços.

Portugal tem agora 18 medalhas na prova, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.