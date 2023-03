"Diogo Ribeiro poderá ser um dos melhores desportistas que já representaram Portugal"

Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, deixa muitos elogios ao nadador do Benfica

Diogo Ribeiro, nadador de 18 anos do Benfica, foi o primeiro português a confirmar presença nos Jogos Olímpicos Paris'2024, e logo com recorde nacional nos 50 metros livres.

António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação, acredita que o atleta do Benfica "poderá ser uma referência na natação portuguesa e um dos melhores desportistas que já representaram o país".

"[Diogo Ribeiro] Nunca está satisfeito com o que alcançou e não tem medo de assumir os objetivos. O horizonte dele só acaba no Olimpo, que é ser o primeiro dos primeiros. Não tenho dúvidas. Ele tem a característica dos campeões, que é nunca estar satisfeito com o que alcançou e não tem medo de assumir esse objetivo", afirmou, em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, antes de falar sobre o recorde estabelecido pelo nadador (21,87 segundos).

"O conjunto de casualidades tornam a marca inesquecível: um miúdo de 18 anos é o primeiro atleta apurado para os Jogos, com o recorde nacional e com a melhor marca do ano", disse.

António José Silva realça ainda que a ambição e constante insatisfação dão a Diogo Ribeiro "uma capacidade de enfrentar os desafios muito superior à dos outros".

"Acredito que ele poderá ser uma referência na natação portuguesa e um dos melhores desportistas que já representaram o país. Falo do desporto em termos globais e não da natação em específico. É ele próprio que assume a responsabilidade, por isso não há pressão adicional. Há que dar tempo ao tempo, acreditar que o processo está a ser bem conduzido e esperar que, no momento certo, o Diogo e outro atletas possam alcançar os resultados que a natação portuguesa merece", acrescentou, falando, por fim, dos Mundiais, que vão realizar-se em julho, em Fukuoka, no Japão, e nos quais o português vai participar:

"Podemos esperar dele a capacidade de superação, motivação e um desejo inquestionável de competir ao mais alto nível. Se conseguir bater recordes nacionais em competições internacionais poderá disputar um lugar na final. E na final tudo é possível. E não falo só do Diogo, mas de outros que também poderão ter isso como objetivo. Temos condições para ter boas expectativas nas provas internacionais e culminar nos Jogos Olímpicos."