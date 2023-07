Diogo Ribeiro é vice-campeão do mundo de 50 metros mariposa

É o melhor resultado da história da natação portuguesa.

Diogo Ribeiro arrecadou esta segunda-feira a medalha de prata em 50 mariposa do Campeonato do Mundo, a decorrer em Fukuoka, no Japão.

Na história da natação pura portuguesa, este é o melhor resultado da história, superando o quinto lugar de Alexandre Yokochi em Madrid 1986, nos 200 bruços.

Apurado para a final com o registo de 23,04 segundos, Ribeiro superou-se, fazendo 22,80 segundos, abaixo dos 22,96 que nadou no Mundial júnior em Lima (Peru), no ano passado e que são recorde planetário do escalão.

Ribeiro, que representa o Benfica, só foi batido pelo italiano Thomas Ceccon (22,68s). O francês Maxime Grousset (22,82s) fechou o pódio.

Esta é a segunda medalha de Diogo Ribeiro em competições seniores, depois de ter sido terceiro nos Europeus de 2022, em Roma, na mesma distância.