Diogo Ribeiro e Camila Rebelo falham acesso a finais nos Mundiais de natação

Redação com Lusa

O português Diogo Ribeiro falhou, esta sexta-feira, a qualificação para as finais dos 100 metros mariposa e 50 metros livres do campeonato do Mundo de natação, e em femininos Camila Rebelo também ficou fora da fase decisiva dos 200 costas.

Nas meias-finais dos 100 mariposa, Diogo Ribeiro cronometrou 51,54 segundos, tempo inferior ao conseguido na eliminatória, mas não conseguiu um lugar na final, tendo obtido o 13.º tempo, a 01,01 do mais rápido, o norte-americano Dare Rose (50,53).

Diogo Ribeiro, que na segunda-feira conseguiu em Fukuoka, no Japão, a primeira medalha portuguesa em Mundiais de natação, ao ser prata nos 50 metros mariposa, também não conseguiu lugar na final dos 50 metros livres.

Depois de ter nadado a eliminatória em 22,05 segundos, o nadador do Benfica cronometrou 22,03 nas meias-finais, conseguindo o 13.º tempo e ficando fora da final, para a qual o apuramento fechou nos 21,88.

Em femininos, Camila Rebelo nadou a meia-final dos 200 metros costas, distância na qual já tem mínimos para os Jogos Olímpicos, em 2.12,47, obtendo o 15.º tempo e ficando fora da final.

No sábado, João Costa nada as eliminatórias dos 50 metros costas e no domingo, última dia de competição, entra em prova a estafeta de 4x100 estilos masculinos.