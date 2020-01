Diogo Marreiros já tem marcas no gelo

Qualificação para as World Cup´s alimentam o sonho de participar nos Jogos Olímpicos e a campanha de angariação de fundos resultou em pleno

"O sonho continua vivo". A frase é de Diogo Marreiros e serve para ilustrar a obtenção de marcas que lhe vão permitir disputar as World Cup"s de patinagem no gelo. O atleta português, recorde-se, continua a treinar na Holanda, em Heerenveen, competindo e evoluindo com os melhores do mundo, com vista ao apuramento para os Jogos Olímpicos de inverno de 2022, marcados para a China. Expoente máximo da patinagem de velocidade no nosso país, Marreiros tem vindo a apostar no gelo, uma vez que a especialidade sobre rodas não é disciplina olímpica.

O lacobrigense fez 1"58"" nos 1500 metros, em pista, um tempo que lhe garante a qualificação para as World Cup´s. "Tudo isto me dá enorme confiança. Para o ano virei mais cedo para a Holanda, para intensificar o trabalho e correr todas as Taças do Mundo que conseguir", disse o patinador a O JOGO, revelando ainda outro motivo de satisfação: a campanha que lançou, no sentido de angariar fundos para o pagamento dos custos do estágio na Holanda, resultou em pleno, totalizando 5050 euros, o que cobre as despesas de alojamento (1500€), pista (500€), treinador de gelo (500€), viagens (1000€), inscrições em competições (500€) e material e sua manutenção (1000€).

"Foi incrível! Estou muito feliz e quero expressar o meu sincero obrigado a todos os que contribuíram, em especial à minha família e às pessoas ligadas ao Roller Lagos, que deram um grande empurrão nesta fase final da campanha", acrescentou Marreiros. - H.N.