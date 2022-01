Diogo Marreiros é 11.º e pontua na prova de mass start no Europeu

Prova que decorre em Heerenveen, nos Países Baixos.

O português Diogo Marreiros foi 11.º no Europeu de patinagem de velocidade em gelo, em Heerenveen, Países Baixos, na prova de mass start, que encerrou a competição e em que conquistou um ponto.

O algarvio, de 30 anos, completou as 16 voltas da pista em 07.51,690 minutos, numa prova ganha pelo belga Bart Swings, com um tempo de 07.33,030, seguido do suíço Livio Wenger e do russo Ruslan Zakharov.

Diogo Marreiros tentou uma saída à 10.ª volta e esteve duas voltas em primeiro, para tentar estar entre os dois primeiros à entrada das quatro voltas do fim, de forma a garantir o top 10, mas foi terceiro na pontuação intermédia, desempenho que lhe permitiu pontuar.

"O objetivo, ambicioso, era ficar nos 10 primeiros, mas estou contente na mesma, porque arrisquei, tentei uma tática diferente das provas da Taça do Mundo, em que me tinha resguardado um bocadinho mais. Não consegui os pontos que esperava na saída que fiz, mas consegui pontuar, isso foi um passo à frente do que tinha feito na Taça do Mundo e consegui evoluir", disse no final da prova o atleta, em declarações à agência Lusa.

Para o algarvio, que competiu no seu primeiro europeu na patinagem no gelo, o 11.º lugar "foi uma boa classificação" e sublinhou que a última fase da preparação, feita em Portugal, lhe permitiu sentir-se "à vontade para arriscar esta tática, que quase corria como planeado".

"Estou satisfeito. Ser 11.º entre 24 atletas é bom. Fiquei à frente de atletas que conseguiram a qualificação olímpica, consegui fazer um ponto. Apesar de ter ficado à porta do top 10, fico contente", acrescentou o patinador, à Lusa.

Diogo Marreiros não conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim'2022, nos quais havia vaga para os 24 melhores do mundo, mas o português qualificou-se nas provas da Taça do Mundo de mass start para o Campeonato da Europa na disciplina, prova em linha de longa distância, em que os atletas competem em pelotão e tem pontos intermédios e finais, por ser o 21.º do ranking europeu.

Em julho, o patinador, natural de Lagos, sagrou-se campeão europeu em quatro disciplinas na patinagem sobre rodas e a temporada no gelo começou em setembro.

Na Taça do Mundo, Diogo Marreiros foi 36.º entre 59 patinadores na prova de mass start.