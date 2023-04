Diogo Dalot junta-se a Paquito Navarro para abrir clube de padel no Porto

Lateral do Manchester United é uma das caras do novo "Padel Athletic Club", que será inaugurado em breve.

Diogo Dalot vive um grande momento ao serviço do Manchester United e tornou-se presença regular na Seleção Nacional, mas há mais na vida do lateral para lá do futebol. O internacional português é uma das caras do "Padel Athletic Club", que, como o nome indica, trata-se de um clube de padel que será inaugurado em breve no Porto.

O jogador, formado no FC Porto, uniu-se ao espanhol Paquito Navarro, 9.º posicionado do ranking World Padel Tour, nesta empreitada. "Já não é um sonho, é uma realidade", escreveu Dalot nas redes sociais, na terça-feira, em relação ao projeto.

O "Padel Athletic Club" já tem página ativa nas redes sociais, através da qual pode ser realizada a inscrição. O português Diogo Rocha será um dos treinadores.