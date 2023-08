Diogo Costa/Carolina João na rota para Paris'2024 após vencer 470

Os olímpicos portugueses tiveram o seu melhor desempenho na quinta regata dos Mundiais

A dupla de velejadores portugueses composta por Diogo Costa e Carolina João venceu a única regata do dia da classe 470 dos Mundiais de Haia, ascendendo ao oitavo lugar, já dentro das posições de apuramento para Paris'2024.

Os olímpicos portugueses tiveram o seu melhor desempenho na quinta regata dos Mundiais, com um o triunfo a fazê-los galgar 13 posições, para oitavo. Tendo em conta as contas olímpicas, com o Mundial a atribuir oito quotas, os lusos são sextos, uma vez que cada país só qualifica um barco e a França, país anfitrião, não conta.

Inicialmente, os portugueses tinham ficado em segundo, contudo protestaram uma infração da dupla italiana, que tinha vencido a regata, acabando a organização por dar razão às queixas dos lusos, desclassificando os transalpinos.

Diogo e Carolina, que seguem para a frota de ouro, a metade mais forte em competição, somam agora 29 pontos, em prova que continua a ser liderada pelos japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka, com nove

Beatriz Gago e Rodolfo Pires foram 15.º e com isso ascenderam à 41.ª posição, com 66 pontos, ainda assim, relegados para a frota de prata, com a segunda metade da classificação.

Em ILCA 6, Vasileia Karachaliou foi 25.ª na primeira regata, resultado que descartou, como o pior nos quatro averbados, sendo sexta na outra prova, caindo para a 15.ª posição, com 29 pontos, em competição comandada pela húngara Maria Erdi, com nove pontos.

Ainda assim, como a classe apura 16 - excluindo a França e apenas um barco por nação -, a grega vice-campeã da Europa que compete por Portugal, com autorização especial da World Sailing, está em posição de apuramento.

Os kites tiveram hoje o seu primeiro dia, com quatro regatas, com Tomás Pires de Lima a ser o melhor, em 48.º, com 41 pontos, e Pedro Afonso Rodrigues 55.º, com 51, enquanto Mafalda Pires de Lima só terminou uma das duas provas femininas, sendo por isso 47.ª, com 44 pontos.

Em ILCA 7, corrente forte e vento fraco não permitiu competição, pelo que Eduardo Marques, Santiago Sampaio e Lourenço Mateus não foram para a água.

Dia de descanso para os 49er, nos quais, ao cabo de nove regatas, Ricardo Alves e Tiago Alves são 75.º e Pedro Costa e João Bolina 77.º.

Na vela adaptada, Pedro Reis e Guilherme Ribeiro mantiveram-se hoje no segundo lugar da classe RS Venture, enquanto João Pinto, quarto em Hansa 303, teve dia de descanso.

Os Mundiais de vela, primeira fase de apuramento olímpico, reúnem cerca de 1.400 atletas de 81 países em Haia, até 20 de agosto.

Na capital dos Países Baixos decorre a primeira fase de qualificação para Paris2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu - datas e locais distintos para as diferentes classes -, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição das derradeiras vagas.