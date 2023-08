Diogo Costa e Carolina João brilham em 470 e sobem a sexto no Mundial de vela

Apesar de terem galgado duas posições, de oitavos para sextos, na primeira das três regatas do dia - uma transitou de segunda-feira, que não se realizou por falta de vento e corrente forte -, Diogo Costa e Carolina João não começaram da melhor forma

A dupla de velejadores portugueses composta por Diogo Costa e Carolina João subiu ao sexto lugar do Campeonato do Mundo, na classe olímpica de 470, reforçando a sua candidatura ao apuramento na primeira fase para Paris'2024.

Apesar de terem galgado duas posições, de oitavos para sextos, na primeira das três regatas do dia - uma transitou de segunda-feira, que não se realizou por falta de vento e corrente forte -, Diogo Costa e Carolina João não começaram da melhor forma, com um 23.º lugar, que descartaram como pior resultado até então.

Tudo mudou na sétima regata, segunda do dia, com o segundo posto, apenas atrás da Grã-Bretanha, selando o seu desempenho mais tarde com um quinto posto.

Tudo somado, os olímpicos em Tóquio'2020, embora em classes distintas, seguem com um total de 51 pontos em competição que continua a ser comandada pelos japoneses Keyju Okada e Miho Yoshioka, com somente 17, com folgada vantagem para os germânicos Simon Diesch e Anna Markfort, com 41.

A classe 470 qualifica os oito primeiros para Paris2024, excluindo a França e cada país a ser representado apenas por uma embarcação, pelo que, nestas contas particulares, Diogo e Carolina até são quintos, uma vez que há uma segunda tripulação do Japão, atualmente terceira.

Os Mundiais de vela, primeira fase de apuramento olímpico, reúnem cerca de 1.400 atletas de 81 países em Haia, até 20 de agosto.

Na capital dos Países Baixos começa a qualificação para Paris'2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu - datas e locais distintos para as diferentes classes -, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição das derradeiras vagas.